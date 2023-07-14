Путин проведет оперативное совещание Совбеза 14 июля 2023 года

Владимир Путин проведет совещание Совбеза Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ в пятницу, 14 июля 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Песков сообщил, что 14 июля Путин работает в Кремле. В ближайшее время состоится совещание с членами Совбеза. Темы будут оглашены позднее.

Пресс-секретарь президента также добавил, что все остальные мероприятия в графике Путина имеют непубличный характер.

Напомним, предыдущее оперативное совещание Совбеза РФ состоялось 7 июля. Путин вместе с участниками ведомства обсуждали необходимые меры для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми недружественными странами в отношении России.

Ранее Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве заявил о необходимости перевести экономику на новую модель управления.