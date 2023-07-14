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НовостиВ мире14 июля 2023 9:54

Индия успешно запустила к Луне ракету-носитель с автоматической станцией

Луноход будет проводить анализ поверхности спутника Земли в течение 14 земных суток
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Индия успешно запустила к Луне ракету-носитель с автоматической станцией Фото: пресс-служба Индийской организации космических исследований

Индия успешно запустила к Луне ракету-носитель с автоматической станцией Фото: пресс-служба Индийской организации космических исследований

Индия успешно отправила на Луну ракету-носитель GSLV Mk III с межпланетной автоматической станцией Chandrayan-3, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

На сайте ISRO уточняется, что старт ракеты-носителя состоялся с космодрома, расположенного в Космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. Лунная миссия Индии ставит целями осуществление безопасной и мягкой посадки на поверхность спутника, демонстрацию работы вездехода на поверхности Луны и проведение нескольких научных экспериментов.

После выхода станции на окололунную орбиту планируется доставить луноход на поверхность спутника Земли. Ожидается, что он будет проводить анализ поверхности Луны в течение 14 земных суток.