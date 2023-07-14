Песков заявил, что вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о юридическом статусе частных военных компаний (ЧВК) будет рассматриваться российскими властями. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал сделанное накануне заявление президента России Владимира Путина о том, что де-юре такого юридического лица, как ЧВК «Вагнер» не было и нет, и данный вопрос остается для дополнительного изучения и рассмотрения.

Пресс-секретарь российского президента назвал вопрос о юридическом статусе таких компаний «достаточно сложным». «По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении», - заявил он, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли законодательные изменения в этой области.

Напомним, ранее Песков сообщал, что Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа, 29 июня 2023 года. По его словам, встреча длилась около трех часов, в ней также принимали участие командиры отрядов ЧВК «Вагнер», а всего их было 35 человек.