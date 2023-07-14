Новые кадры для нефтегазовой отрасли подготовят в магистратуре

Фото: пресс-служба ТюмГУ

Инновационные программы обучения Передовой инженерной школы ТюмГУ призваны обеспечить технический прогресс нефтегазового производства нашей страны.

– При проектировании программ мы совместно с индустриальным партнером провели системный анализ текущих и будущих проблем и задач, возникающих в отрасли, проанализировали российский и зарубежный опыт обучения. Это позволило максимально эффективно наполнить образовательные программы актуальными дисциплинами, – прокомментировал директор Передовой инженерной школы ТюмГУ Михаил Писарев.

Российской экономике все больше требуется специалистов со знаниями сквозных технологий и навыками их применения. Нефтегазовая отрасль имеет свою специфику в сфере применения технологий больших данных и искусственного интеллекта. Поэтому практикоориентированная программа «Разработка интеллектуальных систем» дает возможность стать специалистом, способным внедрять технологии искусственного интеллекта и проводить анализ больших данных на предприятиях нефтегазовой отрасли.

В этом году в Передовой инженерной школе ТюмГУ стартует новая программа «Геотехника в криолитозоне». Обучаясь по ней, студенты получат комплексные компетенции в области разработки, проведения инженерных изысканий, строительства, эксплуатации зданий, сооружений и линейных объектов в условиях вечной мерзлоты.

Программа Магистратура по геологии и разработке нефтегазового месторождения направлена на развитие технических компетенций в области рационального недропользования. Выпускники программы смогут принимать оптимальные технологические решения по разработке залежей углеводородов на основе особенностей геологического строения объекта разработки. Приобретенные знания и навыки позволят им стать востребованными специалистами на рынке труда и получить быстрый карьерный рост.

Направление «Робототехника и автономные системы» позволит освоить ключевые технологии, которыми должен владеть специалист для разработки и эксплуатации современных робототехнических и автономных систем, таких как искусственный интеллект; промышленный интернет вещей; цифровое моделирование и проектирование; машинное обучение; техническое зрение; сенсорика. Знания и навыки в этих направлениях дадут возможность свободно ориентироваться и владеть этими технологиями, анализировать их и проектировать новые технические системы. В том числе – беспилотные летательные аппараты (БПЛА), робототехнические комплексы на базе промышленных манипуляторов, автоматизированные управляемые транспортные системы и другое.

Программа «Инжиниринг месторождений нефти и газа» призвана подготовит современных мультидисциплинарных инженеров, владеющих комплексом фундаментальных теоретических и практических знаний, навыков в области обустройства и эксплуатации нефтегазовых месторождений, системного инжиниринга, экономики и управления проектами. С такими компетенциями молодые специалисты смогут правильно ставить и достигать цели и результаты на доверенном участке работ.

Все дисциплины в Передовой инженерной школе ТюмГУ преподают ученые и технические эксперты, представители ведущих научных организаций и крупнейших нефтегазовых и сервисных компаний России.