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НовостиЗвезды14 июля 2023 10:09

Актера Ивана Краско прооперировали в Санкт-Петербурге и переводят в обычную палату

92-летнего народного артиста России переводят из реанимации
Дарья ЧИПУРНАЯ
Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге

Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист России, актер театра и кино Иван Краско перенес операцию на сердце после экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сын артиста Федор Краско, слова которого приводит РИА Новости.

Операция прошла днем 13 июля, а уже в пятницу, 14 июля, Краско переводят в обычную палату.

Напомним, Иван Краско находился у себя на даче в Ленобласти, когда почувствовал себя плохо после полудня, 13 июля. У Краско случился приступ, он не мог самостоятельно подняться с кровати. Сын Федор в тот момент находился рядом с отцом и вовремя обратился за помощью. В результате актера забрали в реанимационное отделение медцентра имени Алмазова в Петербурге.

Причиной такого самочувствия Ивана Краско стали последствия январского инсульта. Здоровье возрастного актера пошло на спад после перенесенного COVID-19.