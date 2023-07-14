Актера Ивана Краско прооперировали в Санкт-Петербурге и переводят в обычную палату

Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист России, актер театра и кино Иван Краско перенес операцию на сердце после экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сын артиста Федор Краско, слова которого приводит РИА Новости.

Операция прошла днем 13 июля, а уже в пятницу, 14 июля, Краско переводят в обычную палату.

Напомним, Иван Краско находился у себя на даче в Ленобласти, когда почувствовал себя плохо после полудня, 13 июля. У Краско случился приступ, он не мог самостоятельно подняться с кровати. Сын Федор в тот момент находился рядом с отцом и вовремя обратился за помощью. В результате актера забрали в реанимационное отделение медцентра имени Алмазова в Петербурге.

Причиной такого самочувствия Ивана Краско стали последствия январского инсульта. Здоровье возрастного актера пошло на спад после перенесенного COVID-19.