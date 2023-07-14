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НовостиПолитика14 июля 2023 10:37

МИД РФ заявил послу Польши о закрытии Консульского агентства страны в Смоленске

Варшава проводит враждебную политику в отношении Москвы, объяснили в ведомстве решение о закрытии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД РФ заявил послу Польши о закрытии Консульского агентства страны в Смоленске

МИД РФ заявил послу Польши о закрытии Консульского агентства страны в Смоленске

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России вручило послу Польши Кшиштофу Краевскому ноту с уведомлением о закрытии Консульского агентства республики в Смоленске.

«Краевскому заявлено, что вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная по отношению к нашей стране линия Варшавы вынуждает нас на реализацию комплекса ответных мер», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в МИД РФ, в 2011 Россия в качестве жеста доброй воли обеспечила открытие Консульского агентства Польши в Смоленской области. В то же время Варшава проводит враждебную политику в отношении РФ, поощряя киевский режим и ликвидируя советское военно-мемориальное наследие, заявили в министерстве. В ведомстве напомнили, что Польша осуществляет провокации в адрес российских дипломатов, захватывает дипломатическую недвижимость РФ и похищает денежные средства посольства России.

«В этих условиях дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным. Царящая в Польше атмосфера разнузданной русофобии исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли» с нашей стороны», – добавили в МИД.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 14 июля, правительство России объявило о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.