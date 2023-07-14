Марию Захарову впечатлили цветочные композиции на форуме в Джакарте

Мария Захарова восхитилась цветочными композициями на форуме АСЕАН Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова восхитилась цветочным оформлением регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Ази в Джакарте.

Захарова опубликовала серию фотографий красочных букетов с индонезийского форума в своем Telegram-канале, оставив эмоциональный комментарий.

По словам официального представителя МИД РФ, за время своей работы ей удалось повидать множество различных цветочных оформлений на международных мероприятиях. "Но индонезийцы на форуме АСЕАН в Джакарте создали шедевральные композиции", - восторженно отметила Захарова.

Напомним, форум АСЕАН стартовал в Джакарте 12 июля. Россию на региональном форуме представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Участие в заседании также принимает шеф Госдепартамента США Энтони Блинкен, который демонстративно отвернулся от российского коллеги.

По окончании первого дня форума Лавров вызвал ажиотаж среди иностранных репортеров, которые выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с российским министром.