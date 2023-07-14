Семьям погибших участников создания фортификационных рубежей выплатят 5 миллионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России семьям работников, которые участвуют в создании фортификационных сооружений на приграничных территориях России полагаются выплаты. Об этом говорится в опубликованном указе российского президента Владимира Путина.

Сумма выплат составит 5 миллионов рублей. Получить их смогут семьи погибших участников.

Если участник был ранен, то его родным будут выплачивать по 3 миллиона рублей. Данная мера распространяется на жителей Крыма и Севастополя Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Также в июле президент подписал закон, согласно которому граждане других стран, заключившие контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период проведения специальной военной операции, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в стране в упрощенном порядке.