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НовостиОбщество14 июля 2023 10:48

Семьям погибших участников создания фортификационных рубежей выплатят 5 миллионов

Семьи раненых получат по 3 миллиона рублей
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Семьям погибших участников создания фортификационных рубежей выплатят 5 миллионов

Семьям погибших участников создания фортификационных рубежей выплатят 5 миллионов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России семьям работников, которые участвуют в создании фортификационных сооружений на приграничных территориях России полагаются выплаты. Об этом говорится в опубликованном указе российского президента Владимира Путина.

Сумма выплат составит 5 миллионов рублей. Получить их смогут семьи погибших участников.

Если участник был ранен, то его родным будут выплачивать по 3 миллиона рублей. Данная мера распространяется на жителей Крыма и Севастополя Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Также в июле президент подписал закон, согласно которому граждане других стран, заключившие контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период проведения специальной военной операции, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в стране в упрощенном порядке.