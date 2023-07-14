Приложение «МегаФон» исчезло из магазина приложений Google Play Фото: REUTERS

Приложение «Мегафона» пропало из магазина приложений Google Play, однако в App Store и Galaxy Store оно по-прежнему может быть скачано.

«Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение - основной канал для оплаты и подключения услуг», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в компании «Мегафоне».

Напомним, в марте этого Google Play удалил мобильные приложения ряда российских банков, которые ранее попали под санкционные ограничения. Как писал сайт KP.RU, удалены были УБРиР и «Уралсиб», также в магазине мобильных приложений не стало приложений банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «Зенит», СДМ-банка, «Ланта банк» и Металлинвестбанка.

Незадолго до этого AppStore удалил мобильные приложения попавших под ограничительные меры банков, среди которых были «Уралсиб», «Левобережный», «Приморье», «Зенит», а также «Тинькофф» и «МТС банка».