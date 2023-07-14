Дмитрий Медведев посетил полигон в Оренбургской области Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео визита политик опубликовал в своем Telegram-канале.

В ходе общения с военными заглавы Совбеза РФ отметил, что боевое слаживание на этом полигоне проходит уже второй раз за этот год. Медведев попросил рассказать ему, чего не хватает военнослужащим и что можно было бы улучшить. Он сообщил, что по итогам поездки на полигон представит президенту Владимиру Путину доклад о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка участников специальной военной операции.

Напомним, Медведев уже приезжал посещал Тоцкий гарнизон в Оренбургской области в 2022 году. Тогда зампред Совбеза России оценил, как готовят личный состав Вооруженных сил РФ.