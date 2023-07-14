Песков назвал ограничения для западного бизнеса в России мерой защиты экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ в первую очередь принимает меры в интересах экономики России для того, чтобы обезопасить российские компании от агрессивных действий со стороны западных стран. Такое заявление в пятницу, 14 июля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина к правительству перейти от политики «кнута к прянику» в отношении иностранных компаний в России.

«Правительство, действительно, на фоне тех беспрецедентных, совершенно агрессивных действий в наш адрес в других странах, соответственно, принимает меры для защиты нашей экономики, наших компаний, в первую очередь», - заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее было введено внешнее управление для западных компаний. Сайт KP.RU рассказывал, зачем это было сделано.