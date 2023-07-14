Журналист Оппман считает серьезным посылом появление корабля ВМФ России на Кубе. Фото: kchf.ru

Прибывший на Кубу военный корабль из России шокировал журналиста США телеканала CNN Патрика Оппмана. По его словам, это несет серьезный посыл, как Кубе, так и Соединенным Штатам, об укреплении Российско-кубинских отношений.

Особенно Оппмана возмутило, что корабль располагается в непосредственной близости к границе США. В этом есть и вина самих Штатов, поскольку они наложили огромные ограничения на Кубу, а Россия продолжает ей помогать.

По словам журналиста, на острове Россия намерена построить новые супермаркеты с российскими товарами, а также увеличить экспорт нефти и модернизировать пляж недалеко от Гаваны.

В июне 2023 года газета The Wall Street Journal заявляла, якобы Куба и Китай достигли тайной договорённости. Публикации говорилось, что они должны заняться совместной постройкой на острове секретной базы, предназначенной "для сбора информации о США".