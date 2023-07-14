Захарова назвала кощунственной акцией штрафы за поздравления с 9 мая в Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Привлечение к административной ответственности граждан за поздравление с 9 мая в социальных сетях стало очередной кощунственной акцией властей Латвии, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Действия властей нельзя назвать иначе, как очередной кощунственной акцией, напомнившей о Латвии как о стране, в которой не только восхваляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны, но и предпринимаются ожесточенные попытки вымарать память о Великой Победе», – приводятся ее словам на сайте МИД РФ.

Как заявила дипломат, правящие круги Латвии не имеют норм морали и одержимы «угаром» русофобии. Репрессии против тех, кто чтит память о Победе над нацизмом, не будут способствовать достижению межнационального согласия в латвийском обществе, предупредила Захарова.

Напомним, жители Латвии стали получать уведомления о штрафах за то, что они поздравляли или реагировали на поздравления в сети с Днем Победы 9 мая. Письма со штрафами пришли десяткам латвийцам, которые 9 мая пересылали друг другу поздравительные открытки или же оставляли в социальных сетях реакции с комментариями на публикации ко Дню Победы. Полиция Латвии стала формировать административные дела о штрафах в размере до 350 евро.