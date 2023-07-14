Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ села Белая Березка в Брянской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница села Белая Березка погибла во время обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Погибла женщина 1939 года рождения», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, при обстреле ранения легкой степени тяжести получили три человека, среди которых 16-летний подросток. Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз добавил, что в результате атаки ВСУ загорелись три жилых дома, в настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия обстрела.

Напомним, накануне ребенок погиб при обстреле ВСУ села Тарасовка в Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 10 июля, ВСУ обстреляли в Брянской области два жилых дома, здание детского сада, магазин и почту. Никто не пострадал.