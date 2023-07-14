Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры защиты критически важных объектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 14 июля 2023 года, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, в ходе которого обсудил дополнительные меры защиты критически важных объектов в стране.

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов, первый - дополнительные вопросы о защите критически важных объектов», - заявил российский лидер во время начала оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Напомним, предыдущее оперативное совещание Совбеза РФ состоялось 7 июля этого года. Тогда глава государства вместе с участниками совета обсуждал необходимые меры для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми недружественными государствам в отношении Москвы.

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предстоящие совещание президента России с Совбезом РФ, остальные мероприятия в графике главы государства имеют непубличный характер.