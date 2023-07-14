Центробанк предупредил о рисках дальнейшего ускорения инфляции в России Фото: REUTERS

Инфляция в РФ может ускориться в ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений лета – осени 2022 года, предупредил Банк России.

«Годовая инфляция продолжит увеличиваться по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года. Согласно апрельскому базовому сценарию, годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 и в дальнейшем», – сообщается на сайте Центробанка.

Регулятор заявил, что в России легковые автомобили, зарубежный и внутренний туризм подорожали вследствие ослабления рубля и стабильно высокого спроса, превышающего предложение. Что касается роста цен на мясную продукцию, то это связано со вспышкой птичьего гриппа и повышением стоимости кормов, объяснили в ЦБ.

Напомним, годовая инфляция в России выросла в июне до 3,25%. Сайт KP.RU разбирался, почему так происходит и что сильнее всего подорожало в прошлом месяце.