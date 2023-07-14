Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Образовательные кластеры готовят профессионалов, готовых сразу включиться в производство

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе появится новый образовательно-производственный кластер. Грант на его создание в размере 100 млн рублей от Министерства просвещения РФ получил Кузнецкий металлургический техникум имени Бардина. Кластер «Кузница машиностроения» будет создан в 2024 году.

«Образовательно-производственные кластеры - это новый уровень среднего профессионального образования, гарантирующий студентам качественную производственную практику и последующее трудоустройство, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - В оборудованных мастерских готовят специалистов под конкретный заказ предприятий по разным отраслям промышленности. Это позволит учреждениям профобразования выпускать профессионалов, готовых сразу включиться в производственный процесс, что очень важно для экономики региона».

Еще три образовательных кластера «Гостеприимный Кузбасс», «Педагогическая фабрика» и «Кузбасс безопасный» начнут работу в 2024 году. На их создание из бюджета было выделено 206 млн рублей.