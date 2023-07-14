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НовостиВ мире14 июля 2023 12:13

"Я убит горем": президент Израиля в ужасе от решения Швеции позволить сжечь еврейскую Библию

Президент Израиля осудил решение властей Швеции одобрить сожжение свитка Торы
Дарья ЧИПУРНАЯ
Президент Израиля осудил решение Швеции разрешить сожжение свитка Торы

Президент Израиля осудил решение Швеции разрешить сожжение свитка Торы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одобрение властей Швеции провести акцию с сожжением священных книг в Стокгольме привели в ужас президента Израиля Ицхака Герцога, который выступил с соответствующим комментарием.

Израильский лидер заявил, что однозначно осуждает выданное в Швеции разрешение на сожжение священных книг, в том числе еврейской Торы.

"Я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа", - сказал Герцог, слова которого приводит его канцелярия.

Отметим, шведские власти разрешают проводить акции с осквернением религиозных книг под предлогом свободы слова. По мнению Ицхака Герцога, в этих действиях читается лишь акт чистой ненависти. Президент Израиля призвал весь мир объединиться и осудить позволения Швеции.

Ранее 12 июля Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и иных священных книг, а также призывал страны мира пересмотреть национальные законы с целью искоренения ненависти на почве религии или действия.