"Я убит горем": президент Израиля в ужасе от решения Швеции позволить сжечь еврейскую Библию

Президент Израиля осудил решение Швеции разрешить сожжение свитка Торы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одобрение властей Швеции провести акцию с сожжением священных книг в Стокгольме привели в ужас президента Израиля Ицхака Герцога, который выступил с соответствующим комментарием.

Израильский лидер заявил, что однозначно осуждает выданное в Швеции разрешение на сожжение священных книг, в том числе еврейской Торы.

"Я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа", - сказал Герцог, слова которого приводит его канцелярия.

Отметим, шведские власти разрешают проводить акции с осквернением религиозных книг под предлогом свободы слова. По мнению Ицхака Герцога, в этих действиях читается лишь акт чистой ненависти. Президент Израиля призвал весь мир объединиться и осудить позволения Швеции.

Ранее 12 июля Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и иных священных книг, а также призывал страны мира пересмотреть национальные законы с целью искоренения ненависти на почве религии или действия.