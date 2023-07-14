Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды14 июля 2023 12:19

"Остается в реанимации": стали известны новости о состоянии здоровья актера Ивана Краско

Помощница актера Ивана Краско заявила об ухудшении состояния актера
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Помощница актера Ивана Краско заявила об ухудшении состояния актера

Помощница актера Ивана Краско заявила об ухудшении состояния актера

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние народного артиста и актера Ивана Краско становится хуже. Об этом сообщила помощница артиста Дарья Пашкова "Известиям" в пятницу, 14 июля.

По информации Пашковой, Краско остается в реанимации, хотя его должны были перевести в палату.

"Сегодня должны были переводить его из реанимации в палату, но ему стало хуже, остается в реанимации", - заявила она.

Также Пашкова добавила, у российского актера, по предположениям, отказала левая часть тела. При этом, речь у Краско не нарушена, это является одним из признаков благополучного исхода лечения.

Напомним, народный артист России, актер театра и кино Иван Краско перенес операцию на сердце после экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге. Операцию медики провели 13 июля, а 14 июля актера должны были перевести в обычную палату.