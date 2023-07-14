"Остается в реанимации": стали известны новости о состоянии здоровья актера Ивана Краско

Помощница актера Ивана Краско заявила об ухудшении состояния актера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние народного артиста и актера Ивана Краско становится хуже. Об этом сообщила помощница артиста Дарья Пашкова "Известиям" в пятницу, 14 июля.

По информации Пашковой, Краско остается в реанимации, хотя его должны были перевести в палату.

"Сегодня должны были переводить его из реанимации в палату, но ему стало хуже, остается в реанимации", - заявила она.

Также Пашкова добавила, у российского актера, по предположениям, отказала левая часть тела. При этом, речь у Краско не нарушена, это является одним из признаков благополучного исхода лечения.

Напомним, народный артист России, актер театра и кино Иван Краско перенес операцию на сердце после экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге. Операцию медики провели 13 июля, а 14 июля актера должны были перевести в обычную палату.