Пропавшая в Адыгее 11-летняя девочка найдена живой Фото: ЮРПСО МЧС России

Пропавшая в горах Адыгейской республик 11-летняя девочка жива, спасатели нашли ее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка», – приводит слова главы Адыгеи «КП – Кубань».

По словам Кумпилова, состояние девочки оценивается как удовлетворительное. В настоящее время она уже передана своим родителям.

Напомним, 11-летняя девочка, отдыхавшая с родителями на турбазе Верхний Чуб в Адыгее, не вернулась после прогулки. Вечером 13 июля семья вышла прогуляться к озеру Псенодах, а по возвращении на турбазу родители обнаружили, что ребенок не вернулся.

В ночь на пятницу, 14 июля, на поиски ребенка в район Майкопского перевала направились 11 спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, утром к ним на помощь в район горного массива из Сочи был направлен вертолет Ми-8 МЧС.