Сестра Ким Чен Ына заявила, что никто не вправе критиковать КНДР за пуск ракеты

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон Фото: REUTERS

Заместитель директора ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что никто не вправе критиковать КНДР за пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-18".

В заявлении Центральное телеграфное агентства Кореи (ЦТАК) сказано, что сестра лидера КНДР осудила срочное заседание Совета безопасности ООН. По ее словам, запуск ракеты был правомерным актом самообороны в ответ на враждебную политику Соединенных Штатов Америки.

Ким Ё Чжон также добавила, что в планах у Северной Кореи создать "самое подавляющее" ядерное сдерживание, которое будет действовать до полного прекращения американцами своего враждебного курса в адрес КНДР.

Напомним, 12 июля 2023 года КНДР запустила баллистическую твердотопливную ракету, длительность полета которой составила 74 минуты, а дальность - тысяча километров. МБР выпустили по навесной траектории, максимальная высота полета превысила шесть тысяч км.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии данных о падении северокорейской ракеты в исключительной экономической зоне РФ.