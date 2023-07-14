Эксперт по туризму оценил спрос на туры в Сочи после потопа Фото: Иван ВИСЛОВ

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Lenta.ru оценил спрос на туры в Сочи после потопа, отметив, что спрос и цены на туры почти не изменились, а также практически отсутствуют отказы. Как уточнил специалист ни туристическая, ни логистическая инфраструктуры не была нарушена критически.

«Не поменялись ни цены, ни спрос. Со вчерашнего дня все пляжи открыты, их здесь 170. Дело в том, что стихия в большей степени затронула Абхазию, Адлерский, Хостинский и Туапсинский районы … С позавчерашнего дня светит солнце, дождя нет, люди купаются в море», - заявил специалист.

Барзыкин также заявил, что только в один день в связи с непогодой аэропорт в Сочи не принял 19 рейсов, а все остальные прилетали и вылетали по расписанию. Кроме того, Российские железные дороги (РЖД) не прекращали свою работу.

Генеральный директор туристической компании Алексан Мкртчян в беседе с телеканалом «360» назвал среднюю стоимость круизов в Египет, Израиль и Грузию из Сочи. По его словам, средняя стоимость такого путешествия составит 150 тысяч рублей.