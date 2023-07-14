В России 39% школьников проводят каникулы перед компьютером и с гаджетами

На каникулах дети предпочитают сидеть в гаджетах, а не гулять Фото: Мария ЛЕНЦ

В России 39% школьников на летних каникулах организуют свой досуг по большей части с помощью компьютеров и гаджетов. В основном, дети играют в компьютерные игры и смотрят ролики и видео на различных платформах. Такие выводы по результатам опроса приводят аналитики онлайн-кинотеатра Movix и агентства A2:Research.

Результаты этого исследования свидетельскуют, что чаще всего дети на каникулах путешествуют с семьей (46%). Только четверть (26%) школьников гуляет и общается с друзьями на свежем воздухе. Реже всего летом дети занимаются спортом и образованием – 10% и 4% опрошенных соответственно.

При этом на компьютер у большинства (61%) детей уходит летом 2-4 часа в день. 46% школьников использует технику для видеоигр, 39% – смотрит блогеров, 36% детей общаются в соцсетях. Четверть (26%) респондентов отметили, что ребенок смотрит фильмы и мультфильмы. Еще четверть (24%) проходит обучающие игры.

В исследовании отмечается, что родители не вмешиваются в отдых детей. 59% респондентов рассказали, что дети могут самостоятельно выбирать дела на досуге. Почти треть родителей максимально контролируют отдых школьников и тщательно его планируют. Еще 13% опрошенных никак не вовлечены в досуг ребенка.

«Как показало исследование, основная причина, по которой родители беспокоятся, что дети часто используют гаджеты – это безопасность интернета и наличие неприемлемого контент. Эту причину назвали 41% опрошенных. Главное, что могут сделать родители – обеспечить доступ к качественному контенту. Сейчас стриминговые сервисы и платформы предлагают специальные разделы для детей. В них не только тщательно отобраны материалы, которые пойдут на пользу ребенку, но и предусмотрен родительский контроль», – рассказали о результатах исследования в пресс-службе компании.