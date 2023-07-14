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НовостиЭкономика14 июля 2023 13:14

«Черноголовка» завершила сделку по покупке 100 % производителя чипсов «Принглс»

Компания будет переименована на ООО «Любятово»
Юлия ВАСИЛЬЕВА

Фото: Shutterstock

Холдинг «Аквалайф ресурс» группы «Черноголовка» завершил сделку по покупке 100% долей российского бизнеса производителя «Pringles» компании Kellogg s. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе «Черноголовки», акционерное общество купило 100% долей иностранной компании и получило все разрешения от регуляторов. В скором времени компания Kellogg's будет переименована на ООО «Любятово».

Подробности сделки не разглашаются, При этом в компании подчеркнули, что новая компания продолжит производить сухие готовые завтраки и печенья. Кроме бренда «Любятово» у компании есть марка Extra и бренды детского сегмента, среди которых Dinosaurs, Unicorn и Choco Zavr. Производство будет осуществляться в Воронеже, Пскове и Вязьме.