Названа причина взрыва автомобиля в Белгороде

В Белгороде взорвался легковой автомобиль Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Следственный комитет Российской Федерации установил мотив и причину взрыва легкового автомобиля в жилом квартале Белгорода 14 июля 2023 года.

Согласно приоритетной версии СК, причиной взрыва стало заложенное взрывное устройство под днищем авто. Мотивом, предположительно, послужил бытовой конфликт.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом. Это часть 3 ст. 30 п.п. "е" части 2 статьи 105 УК РФ. На месте продолжают работать следователи.

Напомним, 14 июля белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прогремевшем взрыве во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной в Белгороде. Взорвалась машина, в результате чего трое пострадали. Это водитель 1987 года рождения, который в момент хлопка находился в салоне авто, а также 31-летняя женщина с трехлетним ребенком, они проходили мимо. Все трое госпитализированы.