Патриарх Кирилл призвал молиться о всемерной поддержке в связи с гонениями на УПЦ Фото: REUTERS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с просьбой обратился к главам поместных православных церквей. Владыка попросил их молиться о всемерной поддержке в связи с новыми попытками захватить Киево-Печерскую Лавру у УПЦ. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви.

Согласно сообщению, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письма предстоятелям поместных православных церквей письма. В них он сообщил о новых попытках захвата Лавры и попросил предстоятелем молиться о страждущей Украинской православной церкви.

Кроме того, владыка надеется на "всемерную поддержку" в это непростое для православных на Украине время.

Напомним, в начале июля 2023 года захват Киево-Печерской лавры перешел в заключительную стадию. Утром 6 июля члены комиссии Министерства культуры Украины пришли в лавру в сопровождении многочисленных полицейских и провокаторов из числа сторонников раскольничьей ПЦУ.