Мурашко заявил о локализации вспышки менингококка в Свердловской области

Министр здравоохранения РФ Мурашко: 16 пациентов с менингококком находятся под наблюдением Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что рисков вспышки менингококковой инфекции в стране в данный момент нет. По его словам, сегодня проведены все необходимые мероприятия для локализации источника заболевания.

“Шестнадцать пациентов находятся под наблюдением, их состояние удовлетворительное, вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений”, — уточнил министр при общении с журналистами.

Напомним, в начале июля менингококковую инфекцию обнаружили у двоих сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Через несколько дней региональное управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что число заразившихся менингококковой инфекцией выросло до 15 человек, двое из которых скончались.

В свою очередь медики выявили всех контактировавших с зараженными и осмотрели более 1200 человек, многие из которых были вакцинированы. Также Роспотребнадзор провел дезинфекционные мероприятия в местах возможного распространения инфекции.

Роспотребнадзор уточнил, что менингококковой инфекцией невозможно заразиться при получении посылок.