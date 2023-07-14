В Удмуртии зафиксировали первый случай заражения свиней африканской чумой

В Удмуртии выявлен первый случай заражения африканской чумой свиней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе главы Удмуртской Республики Александра Бречалова сообщили о первом выявленном случае заражения свиней африканской чумой.

"В Удмуртии выявлен первый случай заражения африканской чумой свиней. Диагноз подтвердился при исследовании материала от добытого охотником дикого кабана на территории охотничье-производственного участка "Вятский берег", вблизи деревни Старый Аргабаш Кизнерского района", — сообщили в пресс-службе главы региона

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