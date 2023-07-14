Лавров прибыл с визитом в Пхукет

Ларов прибыл в Таиланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с визитом в Таиланд, город Пхукет, 14 июля 2023 года. Об этом информирует ТАСС.

В графике у Лаврова встреча с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, она запланирована на субботу, 15 июля.

Кроме того, Лавров будет участвовать в церемонии официального открытия генконсульства России в Пхукете, которая пройдет в комплексе Royal Phuket Marina.

Напомним, с 12 по 14 июля Лавров находился в Джакарте в качестве представителя РФ на региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Ази в Индонезии. В форуме АСЕАН также участвовал глава американского Госдепа Энтони Блинкен, который демонстративно отвернулся от российского коллеги.