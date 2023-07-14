Песков: Россия не делала заявлений о продлении зерновой сделки

Россия не делала заявлений о продлении зерновой сделки Фото: Мария ЛЕНЦ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Россия не делала никаких заявлений о возможном продлении черноморской инициативы.

Ранее агентство AFP со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщило о том, что Владимир Путин якобы дал свое согласие на продление черноморской инициативы. В оригинальном видео выступления турецкого лидера было сказано, что у него с президентом России лишь “одинаковые мнения” относительно соглашения.

Напомним, 13 июля сообщалось о планах Эрдогана провести встречу с Путиным до 17 июля, - последнего дня действия зерновой сделки.

Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял о том, что Россия может обдумать продление зернового механизма только в том случае, если страны-участники договора выполнят свои обязательства в отношении РФ.