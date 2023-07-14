Прокуратура Украины настаивает на заключении митрополита УПЦ под стражу до сентября

"Страна": прокуратура настаивает на заключении митрополита Павла под стражу до 1 сентября Фото: REUTERS

Украинское издание “Страна” сообщает, что прокуратура Украины настаивает на заключении митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла под стражу.

“Прокуратура в суде просит отправить митрополита Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов – ред.)”, — уточняется в статье издания.

Ранее этим же днем началось заседание суда по пересмотру меры пресечения митрополиту Павлу. Священнослужитель был осужден еще в начале апреля этого года, но в качестве меры пресечения был выбран домашний арест. Сам Павел назвал решение суда о домашнем аресте политическим заказом, но заявил, что принимает всю ситуацию “абсолютно спокойно и с честью”.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее обратился к главам поместных православных церквей молиться о всемерной поддержке в связи с попытками украинских властей захватить Киево-Печерскую Лавру у УПЦ.

МИД России также призывал международные правозащитные организации выступить в защиту традиционной Украинской православной церкви (УПЦ) и отмечал, что международное сообщество не реагирует должным образом на беззаконие киевского режима.