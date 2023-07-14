Полковник Макгрегор: Путин увидит поляков осведомленностью об их планах по аннексии Львова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша и Литва планируют аннексию западной части Украины, однако президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен о подобных планах.

“У поляков и литовцев есть план, которому уже сотни лет. Они пытаются вернуть территории в регионе, который когда-то принадлежал им. <…> Если они хотят забрать землю, которая исторически польская или литовская, то могут это сделать, но только не в составе НАТО”, — сказал эксперт в своем видеоблоге на YouTube.

Макгрегор подчеркнул, что для осуществления подобного плана Польше придется покинуть альянс НАТО, однако даже в таком случае российский лидер “удивит” своих польских коллег, поскольку знает о желании Варшавы аннексировать часть Украины и готов к такому сценарию.

Макгрегор и ранее отмечал, что если Польша решит ввести свои войска в зону конфликта на Украине, это поставит безопасность НАТО под угрозу, поскольку в случае подобного сценария Россия получит повод рассматривать участие альянса в текущем конфликте как полноценную операцию НАТО.

В свою очередь Владимир Путин также недавно заявлял, что власти и простые жители Польши намереваются вернуть себе Западную Украину и, вероятно, сейчас все и идет к этому. По мнению президента, поляки просто “спят и видят как вернуть Западную Украину”.