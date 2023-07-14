Захарова: Москва наблюдает наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне СВО

Мария Захарова ответила на вопрос об участии иностранцев в СВО на стороне ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военный компаний (ЧВК) в зоне проведения Россией специальной военной операции. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений. Кроме того, частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов ВСУ на территории восточноевропейских стран", - сказала Захарова, слова которой приводит Telegram-канал российского МИД.

Захарова также напомнила иностранным ЧВК, в особенности компаниям из США, Франции и Великобритании, что западные наемники в зоне СВО представляю собой законные цели российских военных, которые регулярно и успешно их ликвидируют.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с начала спецоперации на стороне Украины было задействовано свыше 11 тысяч иностранных наемников из 84 государств. Большинство из них поступило на службу в рядах ВСУ до конца апреля 2022 года именно из Польши.