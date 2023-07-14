Пасечник: ВСУ предприняли более 20 безуспешных попыток атаковать ЛНР в июле Фото: REUTERS

Врио губернатора Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать территорию ЛНР с начала июля. В результате них украинские формирования понесли существенные потери.

По словам Пасечника, противник пытается прорваться на территорию ЛНР. С начала июля таких попыток было более 20, но все они оказались безуспешными.

"Слаженные действия специалистов беспилотников и подразделений разведки позволили заблаговременно обнаружить подготовку к наступательным действиям и нанести упреждающие удары по скоплениям живой силы украинской армии", — написал он в своем телеграм-канале.

В российском Минобороны сообщили о потерях ВСУ, которые они понесли в безуспешных атаках за минувшие сутки. На Донецком направлении в 16 атаках украинские бойцы потеряли более 280 десантников и морских пехотинцев, на Краснолиманском в трех атаках до 90 военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском до 210, на Купянском до 20, на Херсонском до 70.