США выкупят у Тайваня списанные ракеты ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине

США поставят ВСУ устаревшие ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенный Штаты Америки планируют выкупить у Тайваня списанные Phase III MIM-23 Hawk, представляющие собой зенитный ракетный комплекс для поражения целей на дальности до 35 километров. Об этом сообщает тайваньский информационный портал "Чжунши синьвэньван".

Помимо самих устаревших ЗРК средней дальности, американцы намерены поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 100 ракет для их использования.

Сообщается, что договоренность между США и Тайванем была достигнута еще в прошлом году.

Отметим, что MIM-23 Hawk находились в распоряжении Тайваня с 1960-х годов, но были сняты с вооружения в июне 2023 года. У США данный тип вооружения был в период с 1959 по 2002 годы.

Ранее KP.RU писал о поставках США кассетных боеприпасов на Украину. В Пентагоне сообщили, что снаряды уже доставлены ВСУ. По мнению МИД РФ, данный акт является частью антироссийского курса, который подразумевает затягивание конфликта.