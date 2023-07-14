Что произошло за день 14 июля: главные новости

Бесконтрольно дрейфующую украинскую морскую мину нашли в Черном море Фото: REUTERS

В северо-западной части Черного моря обнаружили бесконтрольно дрейфующую с прошлого года украинскую морскую мину. Об этом предупредило Министерство обороны России. В оборонном ведомстве добавили, что по вине ВСУ в Черном море дрейфует “неизвестное количество мин”.

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