Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России

Открытие центра состоялось в пятницу, 14 июля. Фото: Ирина Бойкина

В пятницу, 14 июля 2023 года, в Самарской области состоялось открытие центра поддержки клиентов Почты России. Соглашение о его реализации было подписано в прошлом году. Центр разместился на территории Самарского магистрального сортировочного центра Почты России на улице Льва Толстого, 135. В помещении были отремонтированы помещения, организованы рабочие места в формате открытого офисного пространства. Реализация проекта сыграла важную роль для Самарской области – благодаря ему удалось создать 500 новых рабочих мест.

– 500 новых рабочих мест – это очень важно. Не менее важно и то, что позиции Самарской области как надежного партнера Почты России укрепляются. Благодарю генерального директора АО «Почта России» Михаила Юрьевича за принятие решения об открытии такого центра, который будет работать на всю страну, именно в Самаре, – отметил на церемонии открытия губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В новом центре сотрудники будут круглосуточно обрабатывать сообщения от юридических и физлиц. Они будут поступать со всей страны по телефону, электронной почте, в мессенджерах, а также в виде простых и заказных бумажных писем. В компании уверены, что к 2024 году скорость решения вопросов клиентов вырастет в 4 раза.

– Клиентский центр, который мы осмотрели сегодня – это проект федерального уровня. Почта России запускает новые услуги как для компаний, так и для частных клиентов, развивает уже существующие сервисы. Со вводом нового объекта Самарская область точно будет лидером по развитию почтовой связи, – поделился генеральный директор Почты России Михаил Волков.

После осмотра центра Дмитрий Азаров, Михаил Волков и депутат Госдумы Александр Хинштейн провели встречу, на которой обсудили дальнейшие планы по реализации совместных проектов на территории региона.

Создание в Самаре центра поддержки клиентов — это не первый крупный проект, реализованный областью совместно с Почтой России за последнее время. Так, в сентябре 2021 года в регионе был открыт один из самых современных в стране логистических центров Почты России. Реализация крупных инвестпроектов – результат работы, которая проводится в Самарской области по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Регион сегодня находится в десятке лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. В этом году Самарская область вошла в ТОП-5 рейтинга по инфраструктуре и ресурсному обеспечению инвесторов. Ежегодно в регионе создается не менее 10 тысяч рабочих мест.