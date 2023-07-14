Администратор Telegram-канала "Кремлевская прачка" задержан за вымогательство

В Москве задержан администратор Telegram-канала "Кремлевская прачка" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка". Он подозревается в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

На данный момент, задержанному не предъявили обвинение. Он находится в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Следователи проводят все необходимые оперативно-следственные действия.

Кроме того, по делу задержаны еще несколько человек, личности которых неизвестны. Ранее телеграм-канал "112" сообщил о задержании бывшего сотрудника ФСБ Михаила Полякова, которого знают как администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка".

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании заместителя главы Минцифры РФ Максима Паршина по подозрению в коррупционном преступлении.