Число погибших при подтоплении на Кубани выросло до пяти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет России сообщил, что сотрудники ведомства обнаружили тело 15-летнего подростка, погибшего в результате подтопления на Кубани. Таким образом, число жертв стихии выросло до пяти человек.

“В поселке Майский обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка”, — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, несколько дней назад в Туапсинском районе Краснодарского края из-за обильных дождей из берегов вышло сразу несколько рек. В результате наводнения пострадали больше 300 домов, дороги, мосты, водопроводы, детсады и магазины.

“КП-Кубань” сообщает, что губернатор региона лично проверяет ход восстановительных работ в Туапсинском районе. Он приехал на места подтоплений вместе с заместителями и прокурором края. Отмечается, что с последствиями разгула стихии в усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб. Привлечено порядка 300 человек, более 50 единиц техники.