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НовостиЗвезды14 июля 2023 15:32

«Причин для паники нет»: друг госпитализированного Николая Дроздова успокоил поклонников телеведущего

Певец Дунаев: телеведущий Николай Дроздов обратился в больницу из-за отравления
Дарья ЧИПУРНАЯ
Николай Дроздов попал в больницу с отравлением, причин для паники нет

Николай Дроздов попал в больницу с отравлением, причин для паники нет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Друг Николая Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев раскрыл причину госпитализации известного российского телеведущего и зоолога.

Дунаев сообщил ТАСС о разговоре с супругой Дроздова Татьяной Петровной. Причиной обращения в одну из московских больниц накануне вечером, 13 июля, стало "небольшое отравление".

Врачи уже сделали 86-летнему ведущему программы "В мире животных" все необходимые процедуры.

Сейчас у Дроздова хорошее самочувствие. Из-за необходимости провести дополнительные процедуры именитый ученый пробудет в столичной клинике еще несколько дней.

Дунаев поспешил успокоить поклонников Николая Дроздова, заверив, что причин для паники нет.

Ранее KP.RU писал, что в январе 2023 года вскрылась информации о падении Дроздова на лед, в результате чего он сломал себе семь ребер и повредил легкое.