"Это помогает бороться и идти дальше": Роман Костомаров обратился к поклонникам с важными словами

Роман Костомаров выписан из больницы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигурист Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей ног и кистей рук, Роман Костомаров обратился к своим поклонникам.

Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и мотивацию.

"Всем привет. Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше", — написал олимпийский чемпион в своем телеграм-канале.

В начале июля 2023 года олимпийского чемпиона по фигурному катанию выписали из больницы, он лечился более полугода от последствий пневмонии. После выписки из медицинского учреждения Роман Костомаров выразил благодарность всему медицинскому персоналу, спасавшему его жизнь.

Помимо того, спортсмен также поделился, что сейчас он ходит "с хорошим настроением". Его тренер Александр Жулин признавался, врачи давали спортсмену всего 2% шансов на выживание.