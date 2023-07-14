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НовостиПолитика14 июля 2023 16:01

Правительство РФ расширило перечень отслеживаемых наркотических веществ

Список пополнился 21 веществом
Сергей ЧИКОВ
Правительство РФ расширило перечень отслеживаемых наркотических веществ

Правительство РФ расширило перечень отслеживаемых наркотических веществ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России расширило список наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории Российской Федерации. Перечень пополнился 21 веществом.

“В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов”, — уточнили в пресс-службе кабмина, добавив, что соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что под запрет попали особо опасные для жизни и здоровья препараты из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов и синтетических каннабиноидов. В Кабмине подчеркнули, что данные меры направлены на совершенствование государственного контроля за оборотом наркотических веществ в стране.

Также 14 июля в российском правительстве расширили перечень пропускных пунктов, где предоставляется услуга Tax Free, а днем ранее правительство РФ одобрило поправки к проекту закона о сверхприбыли, расширив перечень компаний, которые будут освобождены от уплаты данного налога.