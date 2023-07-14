В начале июля 2023 года олимпийского чемпиона по фигурному катанию выписали из больницы, он лечился более полугода от последствий пневмонии. После выписки из медицинского учреждения Роман Костомаров выразил благодарность всему медицинскому персоналу, спасавшему его жизнь. Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США по обвинению в контрабанде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США. В пятницу его ждет суд по обвинению в незаконной контрабанде электроники для ВПК РФ. Об этом сообщает офис федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка.

В офисе назвали Конощенка "сотрудником российских разведслужб". Если Вадима признают виновным, ему грозит до 30 лет заключения.

В конце 2022 года прокуратура США сообщила об аресте Алексея Браймана и Вадима Ермоленко и о задержании в Эстонии Вадима Конощенка. В материалах дела говорится, что Конощенок открыто называл себя полковником ФСБ в переписке. В результате обысков на складе в Эстонии, который записан на сына Конощенка, якобы были найдены порядка 170 кг патронов различных калибров. Гособвинение считает, что Ермоленко и Брайан работали заодно с Конощенком.

Ранее власти Кипра приняли решение об экстрадиции в Германию курдского активиста Кенана Айяза, которого обвиняют в причастности к террористической деятельности.