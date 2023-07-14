"Сказались старые травмы": Юрий Антонов покинул сцену в Витебске на рояле Фото: Личный архив

В Белоруссии на музыкальном фестивале в Витебске зрители имели возможность видеть Юрия Антонова. Артист давно уже не выходит на сцену, не дает покоя старая травма.

Выступление Антонова было не заявлено в программе, так что появление на сцене исполнителя хита «Мачта сбывается» стало неожиданным. Зрители встретили артиста громкими аплодисментами.

На сцену артист вышел без трости, сообщает сайт mk.ru. Он обратился к присутствовавшему в зале президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а потом сел за рояль.

Но очень скоро больное колено дало о себе знать. Исполнитель подал знак, что терпеть боль становится все сложнее. Вместе с роялем его перевезли на край сцены, только там певец встал из-за инструмента и потихоньку покинул сцену. Сделано это было так, чтобы зритель максимально не заметил недомогание.

Напомним, вот уже четыре года артист мается от болей в ноге. После того, как он подвернул конечность, в коленном составе начались необратимые изменения. В Австрии ему заменили сустав, но боли не прошли.