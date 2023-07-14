Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве Станислава Ржицкого

Сергей Денисенко Фото: Сергей ПЕТРОВ

Следственный комитет России сообщил, что подозреваемому в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого украинцу Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

“Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия”, — сообщили в телеграм-канале СК.

Напомним, Станислав Ржицкий был убит 10 июля в Краснодаре во время пробежки в парке. На следующий день предполагаемого убийцу вычислили киллера по камерам видеонаблюдения – им оказался 64-летний уроженец Украины Сергей Денисенко.

После задержания Денисенко признал свою вину, а сотрудники следственного комитета при обыске в его квартире нашли пистолет с глушителем, из которого, как предполагают, и был застрелен Ржицкий.

Сайт KP.RU рассказал биографию убитого экс-капитана подлодки “Краснодар”, убитого всего в 300 метрах от субмарины проекта 1954 года.