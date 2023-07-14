Дочь Анастасии Заворотнюк показала трогательные семейные снимки. Фото: соцсети

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. В кадре девушка предстала вместе с двумя младшими братьями.

Майкл Стрюков отмечал день рождения на теплоходе. Среди гостей были его сестра Анна и единокровный брат Артем.

После публичного развода бизнесмен Дмитрий Стрюков продолжил общение с детьми. С отцом отношения у Анны и Майкла сложились очень теплые. Дмитрий приезжал на выпускной сына в МГИМО в 2023 году. Как делилась ранее сама Анна, никаких обид на папу у нее нет и она за многое ему благодарна.

Ранее поклонников звёздного семейства потревожила новость о возможном разладе, поскольку муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев давно не появляется на публике.