“Сердце разрывается на части”: Анна Семенович сообщила о смерти своего директора

Владимир Цапир Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

14 июля скончался директор российской певицы Анны Семенович Владимир Цапир. Артистка сотрудничала с ним почти 20 лет и рассказала о трагедии в социальных сетях.

“Человек, который был со мной почти 20 лет. Мое сердце разрывается на части. Сказать, что мне будет вас не хватать - не сказать ничего. Спасибо Вам за верность, преданность и невероятную человеческую порядочность. За время, которое мы были рядом”, — написала Семенович.

Артистка не уточнила причину смерти, однако напомнила о недавней госпитализации директора из-за проблем с сердцем. Цапиру провели операцию и выписали домой, однако утром 14 июля он скончался. Семенович призналась, что впервые отправится на гастроли в одиночестве, однако считает себя обязанной дать концерт в память о погибшем друге.

Напомним, в начале июня Анна Семенович рассказала о том, что совсем скоро станет невестой. Счастливой новостью певица поделилась в разгар свадьбы своей подруги Татьяны Булановой. Экс-солистка группы “Блестящие” никогда не была замужем.