У госпитализированного Ивана Краско после операции начались галлюцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У народного артиста и актера Ивана Краско ухудшилось самочувствие. 92-летний актер 14 июля перенес операцию, его состояние остается тяжелым.

Как рассказала помощница артиста Дарья Пашкова, у Краско начались галлюцинации. Медики сейчас дают актеру сильные лекарства, от которых постоянно клонит в сон.

При этом, Краско путает медиков с помощницей, всех называет ее именем. Пашкова планирует навестить его 15 июля. На данный момент актер все еще в реанимации, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, операцию на сердце после экстренной госпитализации Иван Краско перенес 13 июля 2023 года. Актер почувствовал себя плохо днем, у него случился приступ. После операции планировалось, что 14 июля звезду экрана переведут в обычную палату, однако состояние артиста начало ухудшаться.