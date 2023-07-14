Суд отказался заменить меру пресечения мужу блогерши Лерчек Фото: Александр РОГОЗА

Пресненский суд Москвы отказался изменить на домашний арест меру пресечения мужу блогерши Лерчек Артему Чекалину, обвиняемому вместе с его женой в неуплате налогов и отмывании денег.

“Судом отказано в удовлетворении ходатайства следствия о замене Чекалину меры пресечения на домашний арест”, — сообщает корреспондент ТАСС.

В начале марта звезду соцсетей и ее супруга Артема обвинили в сокрытии налогов. Тогда семейную пару отпустили под подписку о невыезде и с запретом на определенные действия, в том числе использование соцсетей и общение со свидетелями, однако позже Следственный комитет РФ обвинил супругов в неоднократном нарушении данных ограничений.

По данным СК, Валерия и Артем Чекалины преступным путем легализовали более 130 миллионов рублей, приобретая на них американскую валюту. Также блогеров обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей и ряде других экономических преступлений.