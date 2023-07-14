Пользователи нейросети Kandinsky 2.2 создали 3 миллиона изображений за два дня

Пример изображения, сгенерированного нейросетью от "Сбера"

Пользователи обновленной версии нейросети от “Сбера” Kandinsky 2.2 всего за два дня с момента выхода создали более трех миллионов уникальных изображений. Новый продукт способен создавать фотореалистичные изображения и редактировать их по текстовому описанию.

“Kandinsky 2.2 умеет также создавать иллюстрацию из нескольких изображений, стилизовать рисунок по текстовому описанию, генерировать картинки, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части (inpainting), делать рисунки в режиме бесконечного полотна (outpainting)”, — отмечают создатели нейросети.

Отмечается, что данный продукт, в отличие от западных аналогов, понимает запросы на русском языке и способен генерировать картинки более чем в 20 стилях. При этом улучшенная версия Kandinsky 2.2 получила возможность создания картинок с указанным пользователем соотношением сторон, а также создавать уникальные стикеры для соцсетей.

Разработчики предлагают ознакомиться с впечатляющим функционалом нейросети сразу на нескольких платформах — на промостранице на сайте “Сбера”, на интернет-портале FusionBrain.AI и в мобильном приложении “Салют”, в котором программу можно открыть голосовой командой “Запусти художника”.

Напомним, нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices. За первые сутки с момента выхода программы пользователи сгенерировали более миллиона уникальных изображений, а самыми популярными темами стали коты, море и аниме.